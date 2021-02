As escalações confirmadas de Atlético de Madrid e Chelsea

A Champions League volta nesta terça-feira para Atlético de Madrid e Chelsea que disputam o primeiro confronto para definir quem avança para as quartas de final.

Devido às restrições de viagens causadas pela pandemia, os ingleses não puderam entrar na Espanha. Portanto, a partida será disputada em Bucarest, capital da Romênia.

Pouco mais de uma hora antes do início do jogo, os técnicos confirmaram as escalações. Confira os titulares abaixo.

As escalações confirmadas:

Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Savic, Felipe, Hermoso, Koke, Saúl, Correa, Lemar; João Félix e Suárez

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Marcos Alonso, Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Mount, Werner e Giroud