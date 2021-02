As escalações confirmadas de Benfica e Arsenal

Benfica e Arsenal estão com as escalações confirmadas para a partida dessa quinta-feira, no Estádio Olímpico de Roma, pela segunda fase da Liga Europa.

As duas equipes não atravessam os seus melhores momentos na temporada. O Benfica é o 4º colocado no Campeonato Português, 13 pontos atrás do líder Sporting. Já o Arsenal é apenas o 10º na Premier com 34 pontos.

Jorge Jesus não poderá contar com André Almeida, Gonçalo Ramos nem Jardel, que seguem trabalhando para se recuperar de problemas físicos.

As escalações confirmadas:

Benfica: Helton Leite, Otamendi, Lucas Veríssimo, Vertonghen, Grimaldo, Diogo Gonçalves, Taarabt, Weigl, Pizzi, Waldschmidt e Nunez

Arsenal: Leno, Bellerin, David Luiz, Gabriel, Cedric, Xhaka, Ceballos, Saka, Smith Rowe, Odegaard e Aubameyang