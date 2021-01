As escalações confirmadas de Inter de Milão e Juventus

Chegou a hora do grande clássico da rodada na Serie A. Inter de Milão e Juventus se enfrentam nesse domingo pela 18º rodada da competição, no San Siro.

A Inter é a vice-líder do Campeonato Italiano com 37 pontos, três a menos que o líder Milan. Já a Juve iniciou a rodada em quarto, com 33 pontos.

Pirlo não poderá contar com o lesionado Paulo Dybala e tinha dúvida sobre Chiesa, que aparece entre os titulares. McKennie também era presença incerta, e está no banco de reservas. Conte, por sua vez, vem com força máxima.

As escalações confirmadas:

Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Ronaldo