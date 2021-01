As escalações confirmadas de Liverpool e Manchester United

Este domingo é dia de clássico de gigantes na Inglaterra, um jogo que vale o topo da tabela. A bola começa a rolar no gramado do Anfield a partir das 13h30 (horário de Brasília) e 16h30 (hora portuguesa).

Líder da Premier League, o Manchester United soma 36 pontos e visita o atual campeão. O Liverpool chegou a esta rodada na vice-liderança e com a chance de igualar a pontuação dos rivais, mas uma derrota significaria ficar seis pontos atrás.

Lesionados, Rojo e Jones são os desfalques do time treinado por Solskjaer. Também no departamento médico, Tsimikas, Van Dijk, Joe Gómez, Diogo Jota e Naby Keita são as ausências do time de Jürgen Klopp.

As escalações de Liverpool e Manchester United

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho e Robertson; Henderson, Thiago, Wijnaldum e Shaqiri; Mané, Salah e Firmino.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; Pogba, Fred, McTominay e Bruno Fernandes; Rashford e Martial.