As escalações confirmadas de Manchester City e Tottenham

Pep Guardiola e José Mourinho definiram os titulares para o jogo deste sábado entre Manchester City e Tottenham, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês.

A equipe da casa lidera a competição com 50 pontos, quatro a mais que o Leicester, que derrotou o Liverpool por 3 a 1 também neste sábado.

Pep não poderá contar com os lesionados De Bruyne, Fernandinho e Aké - confira no vídeo acima o que o técnico falou sobre seus desfalques. Agüero e Rodrigo eram dúvidas, mas o primeiro está no banco e o segundo começa entre os titulares. 'Mou', por sua vez, não terá Reguilón e Lo Celso.

As escalações confirmadas

Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Sterling (C), Foden e Gabriel Jesus.

Reservas: Steffen, Walker, Dias, Aguero, Torres, Mendy, Mahrez, Garcia, Doyle

Tottenham: Lloris (C), Tanganga, Sanchez, Dier, Davies, Hojbjerg, Ndombele, Lamela, Lucas, Son, Kane.

Reservas: Hart, Alderqeireld, Doherty, Winks, Sissoko, Dele Ali, Bale, Bergwijn e Vinicius.