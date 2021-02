As escalações confirmadas de Porto e Juventus

Começa no Estádio do Dragão a disputa entre Porto e Juventus por uma das oito vagas das quartas de final da Champions League.

Vice-líder do Campeonato Português, o time de Sérgio Conceição, encara o duelo continental com quatro mudanças em relação ao último jogo, quando empatou em 2 a 2 com o Boavista.

Mbemba, Zaidu, Uribe e Otávio aparecem entre os titulares, deixando Diogo Leite, Sarr, Fábio Vieira e João Mário de fora.

Do outro lado, o time do técnico Andrea Pirlo ocupa o quarto lugar no Campeonato Italiano e tem desfalques como Cuadrado e Arthur. Morata fica na reserva e dá lugar a Dejan Kulusevski ao lado de Cristiano Ronaldo.

As escalações confirmadas:

Porto: Marchesín, Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu, Sérgio Oliveira, Otávio, Uribe, Corona, Taremi e Marega

Suplentes: Diogo Costa, Loum, Luis Díaz, Grujic, Felipe Anderson, Romário Baró, João Mário, Nanu, Sarr, Toni Martínez e Evanilson

Juventus: Szczesny, Danilo, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie, Kulusevski e Cristiano Ronaldo

Suplentes: Pinsoglio, Buffon, Ramsey, Morata, Dybala, Bonucci, Demiral, Bernardeschi, Di Pardo, Fagioli e Frabotta