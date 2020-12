As escalações confirmadas de Real Madrid e Granada

O Real Madrid entra em campo nesta terça-feira para receber o Granada. A bola começa a rolar no Alfredo di Stéfano a partir das 15h45 (horário de Brasília) / 18h45 (hora portuguesa).

Os merengues vêm de vitória sobre o Eibar e chegam empatados com a Real Sociedad na segunda posição, ambos com 26 pontos. O time visitante, que derrotou o Real Betis, é sétimo, com 21 pontos.

Hazard e Isco, voltando de lesões, estão entre os reservas. Carvajal, Ramos, Varane e Mendy seguem intocáveis na zaga. Na frente, Benzema é acompanhado por Lucas Vázquez e Rodrygo. Valverde fará o papel de Modric no meio de campo.

O Granada de Diego Martínez perde dois jogadores importantes: Gonalons (punição) e Darwin Machís (lesionado) são desfalques. Eteki e Antonio Puertas aparecem entre os titulares.

As escalações confirmadas

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Lucas Vázquez, Benzema e Rodrygo

Granada: Rui Silva, Foulquier, Vallejo, Domingos Duarte, Carlos Neva, Yangel Herrera, Eteki, Milla, Kenedy, Soldado e Puertas