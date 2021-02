As escalações confirmadas de Real Valladolid e Real Madrid

O Real Madrid tem nove desfalques para enfrentar o Real Valladolid neste sábado no Estádio Municipal José Zorrilla, em jogo marcado para as 17h (horário de Brasília) / 20h (hora portuguesa).

Os donos da casa somaram apenas três pontos dos últimos 15 disputados e precisam de uma vitória para se afastarem da zona de rebaixamento. O Valladolid é o 18º colocado e soma 21 pontos.

Já o Real Madrid, vice-líder do Espanhol com 49 pontos (seis a menos que o Atlético de Madrid) vem de vitória diante do Valencia na última rodada.

Pouco antes de a bola rolar os técnicos, Sergio González e Zinedine Zidane divulgaram os titulares escolhidos para o jogo da 24ª rodada do Campeonato Espanhol. Confira abaixo.

As escalações confirmadas:

Real Valladolid: Masip; Luis Pérez, Joaquín, Bruno, Nacho; Alcaraz, Roque Mesa; Janko, Kike Pérez, Orellana; e Sergi Guardiola

Real Madrid: Courtois; Lucas, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Vini, Asensio e Mariano