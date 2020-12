As escalações confirmadas de Shakhtar e Real Madrid

O Shakhtar Donetski recebe o Real Madrid nesta terça-feira tentando dificultar a luta da equipe de Zidane por uma vaga nas oitavas da Champions League.

O time espanhol acumula sete pontos, está a um do líder 'Gladbach e tem três pontos de vantagem sobre o Shakhtar, enquanto a Inter de Milão (2 pontos) está praticamente eliminada.

Casemiro, pendurado tanto na Champions League quanto no Campeonato Espanhol, é a surpresa entre os reservas. O técnico francês conta com o retorno de Benzema, que aparece na escalação junto com Rodrygo e Odegaard. Mendy é titular e Marcelo começa no banco.

O Shakhtar chegou com menos dúvidas e mais uma vez apostará em Moraes na frente com a presença de Tetê e Marlos Moreno logo atrás.

As escalações confirmadas:

Shakhtar Donetski: Trubin, Dodô, Vitao, Bondar, Matviyenko, Stepanenko, Kovalenko, Tetê, Marlos, Taison e Júnior Moraes

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy, Modric, Kroos, Asensio, Odegaard, Rodrygo e Benzema