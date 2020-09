Mbappé retorna após superar o coronavírus

Com força máxima no ataque, Thomas Tuchel escalou Di María, Mbappé, Neymar e Icardi pela primeira vez nesta temporada e tentará uma vitória na casa do Stade de Reims neste domingo.

O PSG chegou à quinta rodada do Campeonato Francês no meio da tabela, com seis pontos conquistados em dois jogos. Já os anfitriões, sem pontuar nas primeiras partidas, tentam escapar da zona de rebaixamento.

O jovem craque francês retorna após superar o novo coronavírus. Layvin Kurzawa e Leandro Paredes segue suspensos após a confusão contra o Marselha. Juan Bernat e Thilo Kehrer são os desfalques por lesão.

O time da casa tem o desfalque do zagueiro Wout Faes, suspenso, e do meio-campista Moussa Doumbia, com ombro lesionado.

Escalações confirmadas

Stade de Reims: Rajkovic; Foket, Maresic, Abdelhamid e Konan; Cassama, Berisha e Chavalerin; Donis, Mbuku e Touré.

PSG: Navas; Florenzi, Marquinho, Kimpembe e Bakker; Paredes e Draxler; Di María, Mbappé, Neymar e Icardi