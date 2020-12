As escalações confirmadas de Vasco e Santos

O Vasco da Gama recebe o Santos neste domingo em jogo da 26ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (horário de Brasília) no San Januário.

A partida terá transmissão da Globo para todo o Brasil, exceto para Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Premiere passa o confronto para todo o Brasil.

Com um jogo atrasado, o time de Sá Pinto chega com 25 pontos e ocupando a primeira posição da zona de rebaixamento. Já a equipe de Cuca está na oitava posição, com 38 pontos.

Martín Benítez é desfalque confirmado pelo Vasco na última hora. Ele sofreu um trauma na panturrilha esquerda durante a partida contra o Fluminense e fez tratamento intensivo durante a semana, mas não se recuperou a tempo.

As escalações de Vasco e Santos

Vasco: Fernando Miguel, Léo Matos, Leandro Castan, Jadson, Henrique, Marcos Júnior, Andrey, Juninho, Carlinhos, Cano e Vinícius

Santos: John, Fernando Pileggi, Luiz Felipe, Alex, Felipe Jonatan, Alison, Sandry, Diego Pituca, Madson, Kaio Jorge e Lucas Braga