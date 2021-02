As escalações de Borussia Mönchengladbach e Manchester City

O Borussia Mönchengladbach de Marco Rose recebe o Manchester City de Pep Guardiola pela partida de ida das oitavas de final da Champions League.

Devido as restrições sanitárias impostas pelo governo alemão na tentativa de conter o avanço do coronavírus, o duelo será realizado na Puskás Arena, em Budapeste.

O 'Gladbach não atravessa o seu melhor momento na temporada. A equipe ocupa o 8º lugar na Bundesliga e ganhou apenas cinco pontos dos últimos 15 disponíveis.

Do outro lado, o City vem em uma sequência impressionante de 18 vitórias e lidera a Premier League com folga, tendo dez pontos de vantagem para os vice-líderes.

As duas equipes chegam para o duelo praticamente com força máxima. A única ausência é a de Nathan Ake, do lado do City, mas Agüero e De Bruyne, que deixaram de ser desfalques recentemente começam no banco.

As escalações confirmadas:

Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus, Zakaria; Plea, Stindl e Hofmann

Manchester City: Éderson, Walker, Laporte, Rúben Dias, Cancelo, Rodri, Bernardo Silva, Gundogan, Foden, Sterling e Gabriel Jesus