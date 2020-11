As escalações de Inter de Milão e Real Madrid

Inter de Milão e Real Madrid se enfrentam no Giuseppe Meazza pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões com situações nada confortáveis no grupo B.

A equipe 'nerazzurra' entra em jogo na última posição com dois pontos, dois abaixo dos merengues, terceiro com quatro pontos. Na frente, está o 'Gladbach, com cinco pontos, e o Shakhtar Donetsk, com quatro.

As escalações estão confirmadas, com Zidane apostando por Lucas, Odegaard, Hazard e Mariano entre os onze, enquanto Asensio, Casemiro e Vinicius iniciam no banco.

Antonio Conte, por sua vez, tem Arturo Vidal como titular e a dupla Lautaro Martínez e Romelu Lukaku no comando do ataque. Confira as escalações abaixo.

Inter de Milão: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Achraf, Barella, Gagliardini, Vidal, Young, Lautaro e Lukaku.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Nacho, Mendy, Modric, Kroos, Odegaard, Lucas, Hazard e Mariano.