As escalações de PSG e Red Bull Leipzig

Vindo de lesão na coxa, Neymar está entre os titulares do time de Thomas Tuchel para receber o Red Bull Leipzig. O camisa 10 não está 100% fisicamente, mas situação delicada na Liga dos Campeões obriga o técnico a escalar o atacante como titular.

"Nós precisamos dele em campo", disse o treinador alemão às vésperas do jogo quando perguntado sobre os planos de utilizar ou não o brasileiro. "É necessário que ele esteja em campo. Ele tem qualidade e experiência, é um jogador chave para nós", acrescentou.

Finalista da última edição, o PSG está em uma situação delicada na Champions League. Desde que foi comprado por Nasser Al-Khelaifi, o time nunca havia começado tão mal a competição.

O time do Parque dos Príncipes é o terceiro colocado no Grupo H com apenas três pontos em três partidas, superando o lanterna Istanbul Basaksehir nos critérios de desempate. O time alemão chega com seis, liderando ao lado do Manchester United.

As escalações confirmadas de PSG e Red Bull Leipzig

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Diallo, Bakker, Herrera, Danilo, Paredes, Di Maria, Mbappé e Neymar

Red Bull Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Konaté, Upamecano, Angelino, Sabitzer, Haidara, Forsberg, Nkunku, Poulsen e Olmo.