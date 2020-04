As estrelas do futebol que estraram na adolescência

Pelé

Um dos melhores jogadores da história do futebol estreou logo após completar 15 anos com o Santos.

Diego Armando Maradona

Mais uma lenda sul-americana que estreou precocemente, pelo Argentino Juniors contra o Talleres, aos 15 anos.

Paolo Maldini

O maior mito do Milan estreou aos 16 anos com a camisa do clube de sua vida.

Sergio 'Kun' Agüero

Com apenas 15 anos, um mês e três dias, o atacante entrou pela primeira vez em campo pelo Independiente e quebrou o recorde que era de Maradona.

James Rodríguez

Com somente 14 anos, o colombiano entrou em campo com os profissionais do Envigado antes de ir ao Banfield.

Radamel Falcao

Antes de ir ao River Plate, o atacante colombiano atuava no Lanceros de Boyacá, onde estreou com apenas 13 anos. Uma criança!

Martin Odegaard

O norueguês estreou com 15 anos e 118 dias no Real Madrid.

José Luis Chilavert

Maior goleiro da história do Paraguai, Chilavert iniciou a carreira aos 15 anos, em 1980, com a camisa do Sportivo Luqueño.

Alexis Sánchez

O chileno estreou, pelo Cobreloa, com 16 anos recém cumpridos.