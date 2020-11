As exigências de Neymar para renovar com o PSG.

No dia 4 de agosto de 2017 o PSG contratou Neymar. E agora, três anos e três meses depois, as duas partes negociam uma renovação que poderia ser a última. O PSG já sabe o que Neymar quer para assinar.

De acordo com o 'Téléfoot', o próprio Neymar teria ligado para Leonardo, diretor esportivo do PSG, para informar as suas condições e exigências a respeito da renovação.

Para começar, Neymar quer a construção de uma equipe ao seu entorno. Que o clube contrate jogadores do seu agrado, e que seja competitivo. Neymar quer ganhar a Champions outra vez, e se o PSG aceitar, que seja em Paris.

A outra exigência de Neymar, de acordo com a citada fonte, é financeira. O brasileiro não quer abrir mão de um euro sequer do seu salário. E isso será o mais complicado, dada a situação atual do clube.