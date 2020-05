As incógnitas do retorno de Cristiano Ronaldo a Turim

Alguns dias atrás, 'Tuttosport' vazou que o retorno de Cristiano Ronaldo à Itália era uma questão de horas. No entanto, o jogador surpreendeu no dia seguinte, na estrada com seu filho, e na Itália eles perguntaram novamente quando ele retornaria.

Nesta segunda-feira, depois de um fim de semana em que ele não voltou, as incertezas aumentaram. Em Portugal, eles garantem que seu avião particular viajou para o Funchal no domingo, embora ele tenha deixado a cidade portuguesa sem a estrela.

De acordo com a mídia do país, a aeronave estava no aeroporto da cidade, coletou pertences do CR7 e membros de sua equipe pessoal, mas não a estrela.

Novamente, 'Tuttosport' foi rápido em estabelecer o prazo para Cristiano Ronaldo retornar à Itália nessa segunda-feira, mas ainda não há confirmação.

O certo é que a Juventus, depois de suspender a proibição de treinamento do governo, convocou seus jogadores estrangeiros a voltar de seus países o mais rápido possível.

É o caso de Cristiano Ronaldo, que agora deve realizar uma nova quarentena para voltar à disciplina do time. Espera-se que possa ser exercido a partir de 18 de maio.

Várias fontes confirmaram que o meio de transporte português tinha problemas para viajar para o Funchal devido às restrições aplicadas pela pandemia de coronavírus.

De qualquer forma, as fontes portuguesas e italianas confiam que não haverá mais problemas e que ele poderá retornar para que o jogador esteja em Turim o mais rápido possível.