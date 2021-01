'AS': jogadores do Cornellà testaram positivo após jogo com Barça

Pode haver problemas para Barcelona e Cornellà à medida que novos testes de coronavírus são realizados. De acordo com a 'AS', dois dos jogadores da equipe que entrou como local tiveram resultado positivo na última rodada de PCR realizada no clube.

O que tranquiliza as duas entidades é que nenhuma deles estava em campo durante o confronto. A Unión Esportiva já comunicou esta situação ao seu adversário na Copa do Rei para que tome cuidado caso tenha ocorrido, por mais improvável que pareça, algum contágio.

De fato, a diretoria comunicou à fonte mencionada no primeiro parágrafo que tudo está sob controle. Com base nisso, se espera que, em breve, haja uma carta pública em que se confirme que o restante dos jogadores e os membros da comissão técnica tiveram resultados negativos.

Até então, Cornellà e Barcelona terão que prestar atenção especial e correr para realizar novos testes. 'AS' acrescenta às suas informações que os dois jogadores portadores do coronavírus, assim que foram conhecidos, se isolaram como manda o protocolo RFEF.

Quem estava na partida?

Os jogadores que os dois clubes terão que acompanhar especificamente são aqueles que participaram da partida da Copa. Do lado local, os titulares foram Ramón; Gerard Martín, Pol Moreno, Estellés, Guzmán; Dorca, Dam; Max Marcel, Agus, Eloy Gila; e Ontiveros.

Em seu banco estavam Juanma Santaella, Eric Mourin, Sanmarti (entrou), Borja García, Vilaplana, Caroutas, Alex Pla (entrou), Chiki (entrou) e Gonzalo (entrou).

Do lado do Barça, Neto começou; Mingueza, Araujo, Lenglet, Junior; Ilaix, Pjanic, Riqui; Trincao, Braithwaite e Griezmann. Como opções no banco, os escolhidos foram Arnau Tenas, Ter Stegen, Umtiti, Fernandes, Pedri (entrou), Busquets (entrou), Konrad (entrou), Collado e Dembélé (entrou).

A toda esta lista devemos somar os treinadores e suas comissões técnicas, chefiadas, respectivamente, por Guillermo Fernández e Ronald Koeman.