As joias do Real Madrid pedem espaço no time principal

Sergio Arribas, Bruno Iglesias, Marvel, Víctor Chust, Marvin... Todos esses nomes se tornaram conhecidos nos útlimos dias devido aos problemas enfrentados por Zidane para montar o time devido as lesões.

Todos são jogadores das categorias de base do Real Madrid. Alguns já tiveram a oportunidade de estrear no time principal, outros treinam com Zinedine Zidane em Valdebebas.

Seja qual for a situação, essas jovens promessas vão pedindo passagem. Começando por Bruno Iglesias, uma das joias de 'La Fabrica', que é comparado a Kaká e terminando com Marvin, um atacante com tripla nacionalidade e que fez a sua estreia profissional contra a Real Sociedad.

O nome de Sergio Arribas também está na cabeça do torcedor madridista, que vem encantando no Castilla de Raúl González.

A última joia das categorias de base do Real Madrid é Marvel, que nesse sábado treinou com o time principal. O zagueiro de 18 anos do Juvenil B encanta Zidane.