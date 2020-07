As lágrimas de Pjanic ao ser contratado pelo Barça

Quando os sonhos se realizam, a alegria é máxima. Depois de várias idas e vindas, Pjanic se converteu nessa segunda-feira em novo reforço do Barcelona.

O conjunto azulgrana pagou 60 milhões por um jogador que desejava jogar no Camp Nou. É só ver o que aconteceu na festa de comemoração da sua contratação.

Pjanic, rodeado de familiares e amigos, não segurou as lágrimas e chorou no ombro do seu pao. As camisas do Barça também estiveram presentes em uma festa com muita música bósnia.