"As lesões não são o fim do mundo para minha família"

Hazard vive um dos momentos mais difíceis de sua carreira profissional. Possivelmente afetará o estado mental do jogador belga, que admitiu a importância da sua família para a sua recuperação.

"Tenho sorte de que, quando estou lesionado e tenho que ficar em casa, minha família me ajuda. Não é o fim do mundo porque posso ficar com meus filhos; quando você está lesionado, só pode ser difícil, mas minha família me apoia", disse o jogador branco.

Além disso, diante das exigências sobre sua pessoa, Hazard, que aproveitava um dia de folga, pediu paciência devido a problemas físicos que "exigem tempo para sarar". "Só tenho que esperar, trabalhar muito e melhorar e, quando estiver em casa, posso aproveitar o tempo com a família", acrescentou.

“Há pessoas no clube que ajudam os jogadores, mas quando cheguei disse que queria fazer sozinho. Encontrei uma casa e tínhamos escolas para as crianças. No entanto, há pessoas no Real Madrid que ajudam muito com qualquer coisa, o que é bom porque há muitos estrangeiros com famílias jovens", disse o belga.

Sobre os jogadores que mais admira, ressaltou: "Quando comecei a jogar, não havia muitos jogadores de futebol belgas no topo porque a Seleção Nacional não era tão boa como agora. A equipe que mais assisti foi a da França e os jogadores, Zidane e Henry".

"É difícil para mim admitir devido à minha relação com o Chelsea, mas adorei aquele Arsenal. Tinha Pirés, Wiltord e Vieira, na sua maioria jogadores que acompanhei na minha infância", concluiu Hazard que também valorizou a "grande geração de jogadores" que tem a Seleção da Bélgica.