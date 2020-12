As lesões no caminho de Odegaard

A temporada 2019-20 de Odegaard foi sensacional. O norueguês foi o melhor jogador da Real Sociedad, com a qual conseguiu chegar às posições da Liga Europa e à final da Copa del Rey.

Depois disso, o Real Madrid não hesitou em trazê-lo de volta (ele estava emprestado) para dar uma nova cara ao meio-campo, com juventude e projeção em alta. Porém, o meio-campista não acaba encontrando a continuidade necessária para vencer.

Sua participação sob as ordens de Zidane não começou mal, já que foi titular na segunda e a terceira rodada contra a Real Sociedad e o Betis, respectivamente. Depois, foi se diluindo para jogar apenas um minuto contra o Levante e 26' contra o Valencia, além de não jogar contra o Valladolid.

Em 22 de outubro, ele sofreu uma lesão muscular inoportuna, que o fez ficar afastado por três semanas. Depois de voltar contra a equipe comandada por Javi Gracia, Odegaard foi titular contra o Villarreal e Inter. Mais tarde, foi suplente contra o Alavés e estreou na derrota por 2 a 0 para o Shakhtar.

O problema surgiu no Sánchez-Pizjuán, um jogo em que o Real Madrid precisava da vitória com urgência. O meia comeeçou no banco e permaneceu lá por 90 minutos depois que 'Zizou' não o autorizou a entrar em nenhum momento.

Aos poucos, o papel de Odegaard pode se tornar secundário, pois não tem continuidade. No momento, Modric, Kroos e Casemiro dominam o meio-campo merengue.