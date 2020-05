As lindas defesas no treino garantem: Courtois sentia falta do futebol

Os jogadores do Real Madrid recuperaram sua alegria na segunda-feira no CT de Valdebebas, no primeiro dia em que puderam treinar em grupos (confira o vídeo aqui) e transferir essa emoção para as redes sociais, assim como o capitão Sergio Ramos e Thibaut Courtois após a primeira sessão de treino.

"Que vontade tinha Courtois", disse Ramos ao goleiro belga em sua conta no Instagram. E é que, pela primeira vez, os goleiros conseguiram trabalhar no gol para voltar a se submeter aos chutes de seus companheiros de equipe em séries com as quais Zinedine Zidane encerrou a primeira sessão da semana.

"Nova semana, mais empolgado do que nunca", disse o capitão, que provocou a resposta de Courtois. "Espere, vou postar minhas defesas", respondeu ele antes de publicar um vídeo com defesas de chutes de seus colegas de equipe.

"Senti a falta de seus chutes, companheiros", escreveu Courtois no dia em que foi dado o primeiro passo para o retorno à normalidade no centro de treinamento de Valdebebas.