As maravilhosas férias de Benzema

Os jogadores do Real Madrid encaram uma nova semana de treinamentos de olho na partida contra o Manchester City. O time de Zidane vem com moral após vencer o campeonato espanhol e receber uns dias de descanso.

Karim Benzema, uns dos nomes mais importantes do elenco, aproveitou bastante essas pequenas férias, com muito luxo e intensidade.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o atacante resume esses dias. A viagem de Benzema começa em seu jato privado, passa pela praia, com esportes aquáticos e aproveitando um iate enorme. Também chama atenção a luxuosa mansão escolhida para estar com seus amigos.

Um detalhe importante é que a produção do vídeo é completamente profissional, com o objetivo de promover a imagem do jogador por meio das suas redes sociais.