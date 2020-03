As medidas do Athletic para devolver o dinheiro aos seus torcedores

O Athletic jogará as próximas rodadas contra o Atlético de Madrid, em San Mamés, e contra o Eibar, em Ipurua. Com isso, o time de Bilbao deu várias opções aos torcedores que adquiriram os ingressos para a devolução dos valores dos mesmos.

A diretoria do Athletic, em um comunicado, decidiu oferecer aos sócios a devolução imediata do dinheiro para os jogos designados como 'Meio Dia do Clube', com as partidas contra o Atlético e o Real Madrid, ou apenas do time 'colchonero'.

Da mesma forma, os sócios que desejarem manter seus pagamentos "pelos 'Medios Días del club' até a designação de outro jogo de ajuda no ano 2020" terão a opção de tê-lo.

"O Athletic, caso não aconteça novas circunstâncias que o impeçam, pode designar, uma vez que se conheça o calendário da próxima temporada, outro jogo pago durante os últimos quatro meses de 2020", especificou.

Vale lembrar que as partidas contra o Atlético de Madrid e o Real Madrid são pagas por todos os torcedores do Atlético, sócios ou não, como ajuda ao clube.