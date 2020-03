As medidas imediatas do Barcelona para a crise do coronavírus

O Barcelona não é o único time que está quebrando a cabeça para saber como encerrar a campanha mais abrupta de todo o futebol mundial neste século.

Os azulgranás terão grandes problemas para lidar economicamente com salários, amortizações e outros pagamentos, mas não estão sozinhos. 'AS' observa que todos os grandes clubes estão preocupados com esse assunto. Portanto, eles querem terminar as ligas de qualquer maneira.

Nesta segunda-feira, a ECA, uma associação dos principais clubes da Europa, se reúne e o Barça planeja orquestrar com o restante das equipes importantes do Velho Continente uma revisão dos salários dos jogadores. Uma proposta que não seria a única equipe a contemplar, porque nas últimas horas se soube que a Inter de Milão estava por trás dessa ideia que representa um sacrifício das estrelas.

A mídia insiste que Barcelona quer evitar um ERTE (suspensão temporária de parte dos empregados) para alguns funcionários da entidade e pediria um esforço de seus jogadores de futebol, que levam uma vida muito diferente da dos trabalhadores do clube, como em outras grandes equipes do planeta.

Sempre de acordo com o 'AS', a ideia da equipe é que todos os grandes clubes da Europa se juntem à medida, para que os jogadores entendam os sérios problemas econômicos que os clubes terão que enfrentar. O 'Sport', por sua vez, confirma que os jogadores de futebol da primeira equipe do Barça têm isso em mente e se colocaram à disposição do conselho pelo que podem ajudar. Nesse sentido, jogadores de outros clubes já ofereceram seus salários e isso pode se tornar uma tendência geral.

Independentemente do que aconteça, existem muitos trabalhadores parados no Barcelona e em outros clubes que possuem uma estrutura tão sólida e desenvolvida. E o tempo está correndo, por mais preocupante que seja a curto prazo o alto salário dos craques.