As melhores reprises de jogos para assistir durante a quarentena

Com a paralisação do futebol devido a pandemia do coronavírus Covid-19, os principais canais de televisão com direitos de transmissão abandonaram as mesas redondas e estão apostando em outra opção: reprises de jogos históricos do passado.

Além de tudo, as partidas constantemente são sucessos nas redes sociais por relembrar momentos importantes de grandes equipes, Sem jogos ao vivo para assistir, torcedores estão assistindo as reprises para matar a saudade da bola redonda.

Assim, compilamos o que há de melhor nestes jogos históricos e juntamos para você. Confira!

Alemanha 0 x 2 Brasil - Copa do Mundo de 2002 / Passa no SporTV no dia 23/03 às 19h

Vasco 0 x 1 Flamengo - Copa do Brasil de 2006 23/03 19h / 02h45 Premiere / SporTV

San Jose 0 x 1 Flamengo - Libertadores 2019 / Passa na Fox Sports no dia 23/03 às 19h30

Grêmio 2 x 2 Corinthians - Copa do Brasil de 2001 / Passa no SporTV no dia SporTV 2 no dia 23/03 às 19h30

Flamengo 1 x 1 Cruzeiro - Copa do Brasil de 2003 23/03 20h Premiere

Corinthians 3 x 1 Grêmio - Copa do Brasil de 2001 23/03 20h30 SporTV 2

Cruzeiro 3 x 1 Flamengo - Copa do Brasil de 2003 23/03 21h Premiere

Santos 1 x 0 Palmeiras - Copa do Brasil de 2015 23/03 21h30 SporTV 2

Palmeiras 2 x 1 Santos - Copa do Brasil de 2015 23/03 22h30 SporTV 2

Vasco 3 x 1 Sport - Brasileirão 2007 23/03 23h45 SporTV

Flamengo 2 x 0 Vasco - Copa do Brasil de 2006 24/03 01h45 SporTV

Vasco 5 x 1 Flamengo Taça Guanabara 24/03 03h45 SporTV

Santos 4 x 5 Flamengo Brasileirão 2011 24/03 06h SporTV

Juventus 1 x 3 Barcelona Liga dos Campeões 2014/15 24/03 16h TNT

PSG 2 x 0 Borussia Dortmund Liga dos Campeões 2019/20 25/03 16h TNT