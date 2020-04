'AS': Mundial de Clubes será em junho 2022

Parecia bastante óbvio, mas a FIFA ainda não havia chegado a um acordo. Finalmente, o Mundial de Clubes será em junho de 2022. A decisão é tomada depois que Infantino, presidente da FIFA, concordou em adiá-lo para abrir espaço no calendário para a Eurocopa.

Ele mesmo havia dito que concordaria em procurar uma nova data para o torneio, mas sem indicar que 2022 era o ideal e ainda deixando no ar o que poderia ocorrer em 2023, 2024... Mas, como o jornal 'AS' aponta, isso já está decidido.

O objetivo é que a edição seguinte ocorra em 2025 nos Estados Unidos. Vale lembrar que o torneio de 2022 será realizado na China com o nome comercial "Super24".

Também haverá uma alteração de formato. As equipes serão divididas em oito grupos de três. Somente os primeiros colocados se classificarão e disputarão entre si as quartas de final, semifinal e final até que o campeão do mundo seja definido.