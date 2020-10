"As nossas expectativas são muito elevadas", disse Tuchel

Tuchel está tranquilo. Isso foi o que o treinador confirmou em entrevista coletiva prévia ao duelo contra o Istanbul Basaksehir. Não teme por seu posto.

"Não, não me sinto em perigo e não temo por meu posto. Um treinador não deve ter mede dos resultados. Me mantenho concentrao na partida e as outras coisas não me interessam", disse o alemão.

"Esta partida não vai começar a temporada porque já vencemos seis partidas do Campeonato Francês, que é uma grande atuação. Ninguém pode dizer o mesmo. Mas ela pode começar a temporada na Champions League, isso é claro. Somos sempre exigentes conosco, as nossas expectativas são muito elevadas. Este será o segundo jogo e ainda não temos um ponto. O jogo com o Manchester United deve nos lembrar que é preciso estar pronto para vencer", analisou.

Na mesma entrevista o treinador confirmou Marquinhos no meio de campo: "Contra o Dijon, foi uma decisão pela equipa, não contra alguém. Pensei muito nisso porque gosto muito do que o Marquinhos faz por nós no meio. Eu sinto que ele é mais importante para nós quando está neste papel. Na quarta-feira, portanto, ele jogará no meio para nos ajudar a vencer esta partida".