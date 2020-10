As novas camisas de Egito, Gana, Senegal, Costa do Marfim e Marrocos

É hora das Seleções e com ela, em alguns casos, da estreia das camisetas. É o caso de alguns times africanos, como Egito, Gana, Senegal, Costa do Marfim e Marrocos.

Todos eles têm algo em comum. É a marca alemã Puma que se encarrega de vestir essas equipes. E eles apresentaram o que serão seus uniformes tanto como mandante quanto como visitante.

"A Puma tem muito orgulho de ter trabalhado com muitos países africanos ao longo dos anos e de ter criado uniformes verdadeiramente únicos e inovadores", disse David Bremond, gerente de produto da Puma TeamSport.

Egito

A marca alemã incorporou hieróglifos icônicos que dão vida ao legado atemporal do Egito por meio de gráficos exclusivos que representam cinco símbolos de identidade nacional: o sol, o rio Nilo, as dunas do deserto, as pirâmides e os padrões geométricos tradicionais.

Gana

Possui um padrão inspirado nas tapeçarias, artesanato e designs tradicionais de Gana, em homenagem à sua criatividade distinta. O visitante se inspira na Black Star Independence Square, localizada em Accra.

Senegal

Preste homenagem a séculos de artesanato com padrões ousados ​​e cores vibrantes inspiradas na cultura têxtil tradicional.

Costa do Marfim

Eles celebram seu apelido de 'Les Elefantes' com estampas gráficas de elefantes em toda a superfície.

Marrocos

Inspirado no artesanato nacional e na tradição do design de Marrocos, que fazem parte da sua arte e cultura, atualizando-os através da gráfica geométrica