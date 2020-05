As novas comemorações na volta do futebol. EFE/EPA/Jan Woita

Bem-vindo à nova realidade do futebol, onde um jogador pode marcar um gol de cabeça após se esfregar com dois rivais e um companheiro de equipe para finalizar a bola, e depois não pode abraçar ninguém para comemorar. A Bundesliga voltou com várias comemorações para ficar na memória.