As novas datas para as finais da Champions e da Liga Europa

A crise do COVID-19 adia as finais das competições europeias. A final da Liga Europa acontece na quarta-feira, 24 de junho, enquanto a final da Liga dos Campeões foi remarcada para o sábado, 27 de junho.

Os locais não mudam. Gdansk sediará a final da Liga Europa, enquanto Istambul sediará o jogo que decidirá a Champions League. A UEFA havia previsto o dia 27 de maio para a primeira competição, enquanto o dia 30 de maio foi escolhido para o grande torneio continental.

As federações europeias se reuniram por videoconferência com a UEFA na terça-feira e as primeiras decisões já vazaram. A primeira e mais impactante é que a Eurocopa será adiada para 2021, em princípio, de 11 de junho a 11 de julho.

O fato de ambas as finais da Eurocopa, da Liga dos Campeões e da Liga Europa, atualmente em espera, serem adiadas, alimenta a possibilidade de o campeonato nacional terminar. No momento, quase toda a Europa parou seus torneios. Até a Rússia, relutante com os poucos casos de coronavírus, decidiu cancelar suas competições.

Mais detalhes sobre as medidas a serem aplicadas após a cúpula com as federações promovidas pela UEFA serão conhecidos durante essa terça-feira.