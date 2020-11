As opções da Juve para comprar o passe de Morata

A boa atuação de Álvaro Morata acabou convencendo a Juventus que, segundo diversos meios de comunicação italianos, tentará com todas as forças comprar o passe do atacante espanhol no final desta temporada. E já estuda as possibilidades.

Apesar de o 'Mundo Deportivo' ter falado de um acordo com um montante próximo de 45 milhões, agora a equipe 'bianconero' também vê como outra alternativa a possibilidade de adicionar outros jogadores à operação para poder baratear a operação.

Um desses jogadores pode ser Douglas Costa, agora emprestado ao Bayern de Munique. O brasileiro pode ter um papel do agrado de Diego Simeone. Embora a 'Vecchia Signora' pudesse seduzir com um nome ainda mais destacado.

Paulo Dybala rondou a órbita de Atleti em várias ocasiões, mas isso nunca se materializou. A permanência do argentino em Turim não está garantida e o camisa 10 pode entrar na negociação.

Uma aposta clara para Morata, que começou como um foguete. Ele tem oito gols e três assistências nos onze jogos que acumulou pela Juventus nesta temporada.