As opções de Guardiola: Koulibaly, Aké, Giménez ou Diego Carlos

O Manchester City, matematicamente vice-campeão da Premier League, já está com a cabeça na Champions League, onde encara o Real Madrid por uma vaga na quartas;

Os 'citizenz' pretendem suprir as carências defensivas que mostraram ao longo da temporada e, para a próxima temporada já pensam em algumas alternativas.

Até o momento, o clube inglês avalia quatro nomes para o setor: Nathan Aké, José María Giménez, Diego Carlos e Kalidou Koulibaly.

O zagueiro do Bournemouth é um dos favoritos, mas as negociações são complicadas. De acordo com o jornal 'The Guardian', o Manchester City teria subido a oferta para 40 milhões de euros.

No ranking de preferência de Pep, Koulibaly vem logo atrás: se fala até de uma negociação de 120 milhões de euros, embora o valor pareça ser desproporcional até mesmo para os do Etihad Stadium.

Como alternativa ao jogador do Napoli, Guardiola teria posto os olhos em Giménez, do Atlético de Madrid. O 'The Times' diz que os 'colchoneros' só o liberariam pelo valor da multa, estipulada em 120 milhões.

E a última opção, mas não menos importante, é o zagueiro do Sevilla, Diego Carlos. O City estaria disposto a pagar 75 milhões de euros por ele, mas deveria concorrer com o Liverpool de Jürgen Klopp, que, segundo o 'Daily Mail', também está interessado.