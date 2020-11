As opções de Isco para o futuro fora do Real Madrid

A imprensa da Espanha trouxe à tona nesta sexta-feira a informação de que Isco decidiu fazer as malas e enfrentar um novo desafio em sua carreira.

O jogador, que tem contrato até 30 de junho de 2022, inclusive já comunicou o Real Madrid sobre sua decisão, que se justificaria por cinco motivos apontados por informação de 'AS'.

Agora, o mesmo jornal espanhol já projeta o que pode acontecer no futuro do jogador de 28 anos. Dependendo do que receber de ofertam, Isco estaria disposto a permanecer no futebol espanhol, mas também aceitaria atuar em clubes ingleses, italianos e alemães.

'AS' ainda afirma que o Real Madrid ainda não recebeu propostas concretas e diz que a intenção da diretoria espanhola é exigir entre 60 e 70 milhões de euros a quem quiser contratá-lo.

No entanto, 'Mundo Deportivo' avança e cita cinco equipes, sendo Manchester City e Juventus as favoritas para contratá-lo. Os outros três possíveis destinos são Arsenal, Everton e Inter de Milão.