As opções de Reguilón: Sevilla ou United

O Real Madrid continua trabalhando na 'Operação Saída'. Após o adeus de James, o conjunto time madrilenho poderia negociar outro jogador: Reguilón.

O jovem lateral, que fez uma bela temporada com a camisa do Sevilla, voltou ao time 'blanco' com o sonho de continuar, mas parece que não será assim.

De acordo com o diário 'AS', o atleta tem várias ofertas e um dilema: retornar por empréstimo ao Sevilla ou jogar no Manchester United.

Os 'red devils' apostam no futebol do espanhol e acreditam que ele chegaria para ser titular. No entanto, o principal objetivo de Reguilón é se firmar no Real Madrid.