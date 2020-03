As opções para o futuro da Serie A

O presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Gabriele Gravina, garantiu que acha muito difícil o retorno da Série A logo após a paralisação programada até 3 de abril, da mesma forma que considera impraticável a disputa da Eurocopa neste meio de ano.

Em entrevista a 'RAI 1', Gravina indicou que não descarta nenhum cenário. "Não posso descartar nada. Devemos tentar planejar com a idéia mais otimista, que é terminar o campeonato. Entre as várias hipóteses, também anunciei a possibilidade de não ter um campeão, congelar a classificação ou o uso de 'play-offs' 'e' play outs'. Se não for possível completar o campeonato, tomaremos outras decisões. Também é possível que o campeonato atual seja concluído em duas temporadas diferentes. Entendo que há muita curiosidade, mas hoje ninguém pode dizer qual será o nosso futuro ", afirmou.

O presidente mantém sua idéia de solicitar o adiamento da Eurocopa nesta terça-feira. "Vamos pedir um ato de responsabilidade por parte da UEFA e uma contribuição de todas as federações para um caminho que visa proteger a saúde dos atletas, todos os nossos torcedores e todos os cidadãos do mundo, porque é um problema que não diz respeito apenas à Itália", afirmou Gravina.

"Europeu em novembro ou dezembro? Não há hipóteses sobre isso. Todas essas são idéias e reflexões que requerem um momento de atenção. Todos estaremos conectados e espero que a decisão mais responsável seja tomada", disse o presidente da Federação Italiana.