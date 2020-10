Darwin Núñez e Grimaldo, boa e má notícia para o Benfica

Desde que chegou do Almería, Darwin Núñez vem convencendo e atingindo as expectativas neste início de trajetória com a camisa do Benfica. Foi ele quem fechou o placar da vitória dessa segunda-feira por 2 a 0 contra o Belenenses.

O primeiro gol foi marcado por Seferovic, mas o reconhecimento de melhor atleta em campo foi para o uruguaio, que demonstrou sua satisfação com o momento atual no time em entrevista concedida a BTV após a partida.

"Fico muito contente por ter recebido o prêmio de melhor em campo, mas isto vai ser sempre o mérito da equipa. Deixamos tudo em campo para ganhar. Vou contente com este prêmio e com a vitória que conseguimos", disse o jovem de 21 anos.

"Nós avançados vivemos do golo. Às vezes não conseguimos e é preciso continuar a trabalhar para ajudar a equipa. Por sorte, chegaram agora estes quatros golos, mas vou continuar a dar o meu melhor. Sonhava em vir para o Benfica, uma equipa muito grande. Agora que surgiu a oportunidade, vou fazer de tudo para corra bem", completou.

Se Darwin Núñez é a grande alegria do momento das Águias com os quatro gols em dois jogos seguidos, Grimaldo é motivo de preocupação. Ele teve de deixar o na maca aos 72 minutos após ficar com o pé preso na relva e precisar de atendimento dos médicos.

Ainda sem um diagnóstico do tipo e da gravidade da lesão, ele compartilhou mensagem nas redes sociais: "Grande vitória da equipa. Obrigado pelas mensagens de apoio, estarei de volta rapidamente".

Com a quinta vitória em cinco jogos, o Benfica lidera a competição e soma cinco pontos a mais que o Porto, segundo colocado. O próximo duelo do time de Jorge Jesus na Liga Portuguesa está marcado para a próxima segunda-feira na casa do Boavista.