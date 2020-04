As palavras de Leo Messi sobre Mason Mount

Mason Mount é um das agradáveis surpresas da temporada 2019-20. O jvoem jogador do Chelsea recebeu elogios de Frank Lampard e soube responder dentro de campo.

Mas o que levou Leo Messi, que aparentemente não tem nada em comum com o ele, a elogiar o jovem inglês?

É que Leo chegou a um acordo com a empresa de cartões de futebol 'Topps' para realizar uma selação com os melhores jovens jogadores do futebol europeu.

Apesar de não conhecer Mount pessoalmente, Messi acredita que ele será um craque no futuro: "Vendo ele jogar, se nota o potencial que tem para ser um dos melhores jogadores do futuro".

Após se emprestado ao Vitesse e Derby County, Mason Mount atuou em 41 partidas pelos 'blues' nessa temporada, anotando seis gols e dando quatro assistências.