"As pessoas estão muito preocupadas com o futebol, como se ele fosse mover o mundo"

O coronavírus paralisou o mundo do futebol. No Brasil, como não poderia ser diferente, a bola também não vai rolar até que existam condições de segurança.

Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras, deu a sua opinião sobre o tema, para ele o futebol não é um prioridade no momento em que vivemos.

"As pessoas estão muito preocupadas com o futebol, com se ele fosse mover o mundo. A preocupação é com a pandemia do momento do mundo, com a saúde, letalidade do vírus. Essa é a preocupação que todos têm de ter, que caminho tomar e como acabar com esse vírus, fazer com que a sociedade vai voltar ao normal. Futebol está seguindo esse contexto", disse o experiente treinador.

Torcendo para que os cientistas descubram um meio de acabar com isso, para que todos, não só o futebol, voltem à normalidade. Senão vamos discutir só sobre futebol. A sociedade mundial tem de estar preocupada com a pandemia, que é diferente, pegou todo mundo desprevenido. Não vamos pensar só no futebol, se tem que voltar hoje ou amanhã. A preocupação maior é com o cidadão mundial, com as pessoas que estão sendo acometidas por esse vírus", completou.

"Temos de deixar as autoridades determinarem aquilo que precisa que ser feito. No Palmeiras, foi decretado que a volta vai se dar quando for liberado. Nós não sabemos quando vamos voltar. Estamos preocupados com uma coisa: isolamento e preservação da saúde, que é a determinação dos órgãos de saúde. Tudo o que se fala agora são possibilidades. O Palmeiras determinou que vai esperar os meios oficiais para depois tomar decisões. O clube vai fazer tudo aquilo que foi determinado", concluiu.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem oficialmente 8 mil mortes provocadas pela coronavírus e mais de 114 mil infectados.