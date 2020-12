As portas do San Siro se abrem para Giroud

O Milan quer encontrar atacante no próximo mercado de inverno. Foi relatado que a equipe italiana cogitou cinco nomes para essa posição, mas de acordo com 'La Gazzetta dello Sport', o sexto nome apareceu.

Olivier Giroud é outro dos atacantes que interessariam aos 'rossoneri', que entrariam na luta contra duas outras equipes da Serie A que lutam para incorporar o francês, como Juventus e Inter de Milão.

Não é nenhuma surpresa todos os pretendentes que apareceram no caminho do francês nos últimos meses, já que ele estabeleceu um excelente primeiro terço da temporada, com oito gols em 14 jogos disputados.

Apesar de seus números, seu papel no Chelsea de Lampard é secundário e isso pode fazer com que o campeão mundial com a França em 2018 busque uma saída no próximo mercado de inverno. A Serie A tem todos os requisitos para ser o destino de Olivier.

Embora sua importância permaneça em segundo plano, o 'killer' apelou para a distração e declarou que quer continuar na equipe inglesa, portanto seu futuro se presume incerto.