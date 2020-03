As primeiras horas de quarentena dos jogadores do Barça

O Barcelona quis compartilhar através de suas redes sociais como alguns de seus jogadores estão passando essas primeiras horas de quarentena.

Com a hashtag '#YoMeQuedoEnCasa' (Eu fico em casa), o time do Barça compartilhou em suas contas oficiais vários vídeos de jogadores do primeiro time, o time B e o Barça Femenino.

Ter Stegen foi um dos que escolheram fazer um treino intenso no amplo jardim de suas casas. Outros, como Arturo Vidal, apostam em jogar basquete.

Por sua vez, Patrick Kluivert, o capitão Vicky Losada e os jogadores do time B Ferrán Sarsanedas e Jorge Cuenca enviaram mensagens aos fãs 'culé', pedindo que ficassem em casa e seguissem as recomendações do governo.

Por fim, o internacional espanhol Jordi Alba também aparece no vídeo, aproveitando esses momentos complicados para passar um tempo com seu filho.