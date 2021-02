Crespo projeta São Paulo com muito esforço e pouco reforço

Hernán Crespo é o mais novo treinador do São Paulo. O ex-centroavante da seleção da argentina foi anunciado na sexta-feira passada para substituir Fernando Diniz e terá contrato válido por dois anos.

Já havíamos apresentado as características conhecidas por seu histórico recente, com destaque para o título da Copa Sul-Americana de 2020 com o Defensa y Justicia. Conheça mais sobre Crespo.

Nesta quarta-feira, ele foi apresentado pela diretoria são-paulina e concedeu entrevista. Confira abaixo o que disse o novo técnico do Tricolor do Morumbi.

A decisão de treinar o São Paulo

"Tem a ver com o sentimento, do que vibra e do que se sente. A conexão rápida com as pessoas. Gostei, me arrepiou a pele, me deu energia e me encantei. É um prazer estar aqui. Estou orgulhoso por fazer parte de um clube tão importante como o São Paulo, que se interessou pela nossa comissão técnica. Agradeço a confiança da diretoria pela oportunidade. Faremos o nosso melhor."

A ideia de futebol

“Tenho uma ideia de futebol que é de ser protagonista e jogar perto do gol adversário. A minha maior satisfação é que dentro do campo a torcida se sinta identificada. É fundamental que todos estejamos unidos nesse grande desafio. Vamos ser competitivos nos torneios, com uma linha de trabalho, uma identidade e com paciência para construir algo que possa durar pelo tempo e dar satisfação. É o que posso garantir".

Poucos reforços

“Estamos falando com a diretoria. Temos um elenco muito talentoso. Isso requer tomar decisões com muita calma. Começar a falar de nomes não tem sentido. Tem a reta final do Brasileirão. Seguramente não serão muitos reforços”.

O esforço pelos objetivos

"O São Paulo tem que jogar para competir e tentar ganhar os torneios. Não há magia. Tem que confirmar e merecer estar no São Paulo. Cada torneio tem um peso, mas o São Paulo tem de pensar em ir o mais longe possível, com uma ideia e uma identidade".

“Muitas vezes é preciso olhar para trás. O São Paulo é grande pela história. Há temporadas e temporadas. Não sou eu que vai avaliar o trabalho do último ano. Está claro que o São Paulo estava em primeiro, e foi eliminado em outras competições. Nossa intenção é ter um rendimento constante alto, logicamente, mantendo o time competitivo. Vamos precisar do apoio de todos jogadores do elenco, porque há uma quantidade enorme de jogos”.