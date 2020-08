As primeiras palavras de Ronaldinho após deixar o Paraguai

Ronaldinho se manifestou publicamente pela primeira vez após passar mais de cinco meses preso no Paraguai, onde foi detido em março com seu irmão por uso de documentos falsos.

Por meio das redes sociais, o ex-craque postou um vídeo com momentos de sua vida desde os primeiros toques na bola ainda guri em Porto Alegre, com a camisa do Grêmio, até os momentos mais célebres pelo Barcelona.

Além das imagens com lances históricos que farão parte de um filme, o brasileiro também escreveu uma mensagem demonstrando alívio pelo fim do caso - entenda como terminou o problema com a justiça paraguaia.

"Uma fase difícil chega ao fim, graças a Deus. Não tenho palavras para agradecer todo o carinho e apoio que recebi nesses últimos meses, vcs estão sempre no meu coração!!! Aproveitando esse momento de felicidade quero compartilhar com vcs o teaser do filme...", publicou Ronaldinho.