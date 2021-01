As prováveis escalações de Alcoyano e Real Madrid

O Alcoyano de Vicente Parras e o Real Madrid de Zinedine Zidane se enfrentam nesta quarta-feira em busca de vaga para as oitavas-de-final da Copa do Rei 2020-21. A bola rola no gramado do estádio El Collao a partir das 17h (horário de Brasília) / 20h (hora portuguesa).

A equipe da terceira divisão do futebol espanhol se classificou ao derrotar o Huesca por 2 a 1, e também pretende surpreender o gigante do Santiago Bernabéu, que faz a sua primeira partida nesta edição do torneio.

Parras não tem muitas dúvidas para os onze titulares. Vale destacar os retornos de José Solbes e Jona Mejía, sendo o último o provável companheiro de Mourad no ataque.

O treinador não poderá contar com Ángel Cano, novidade nesta janela de transferência. Manuel Raíllo, com longa recuperação de lesão, e Rubén Garcés, que já procura uma nova equipe, também são ausências.

Por sua vez, Zidane terá um time alternativo para tentar garantir a classificação fora de casa. Alguns nomes menos usados devem aparecer na escalação, como Lunin, Odriozola, Isco e Vinicius.

É necessário destacar a provável presença de dois possíveis titulares: Casemiro e Asensio, como projeta 'EFE'. Quanto às ausências, Ramos, Odegaard, Varane, Modric e Carvajal ficaram em casa.

Prováveis escalações de Alcoyano e Real Madrid

Alcoyano: José Juan; Jordán, Primi, Raúl González, Pablo Carbonell; Alberto Rubio, Jony Ñíguez, Juanan, Ángel; Mourad e Jona.

Real Madrid: Lunin; Odriozola, Nacho, Militão, Marcelo; Casemiro, Fede Valverde, Isco; Asensio, Vinicius e Mariano.