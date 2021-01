Barcelona e Athletic de se enfrentam neste domingo valendo o título da Supercopa da Espanha. A bola rola no Estadio La Cartuja, em Sevilha, a partir das 17h (horário de Brasília) / 20h (hora portuguesa).

Ronald Koeman não deve fazer experimentos na escalação e deve contar com Messi, que era tido como ausência provável após ficar de fora de treinos durante a semana em função de problemas físicos.

O argentino deverá formar o ataque com Dembélé e Griezmann. Marcelino, por sua vez, conta com a dupla Raúl García-Iñaki Williams como grande arma do setor ofensivo.

Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati e Philippe Coutinho seguem no departamento médico do Barcelona. No Athletic, os desfalques garantidos são Unai López e Peru Nolaskoain Esnal, lesionados.

As prováveis escalações de Barcelona e Athletic

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Griezmann e Messi.

Athletic Club: Unai Simón; Capa, Núñez, Íñigo Martínez, Balenziaga; De Marcos, Vencedor, Dani García, Muniain; Raúl García e Williams.