As prováveis escalações de Barcelona e Real Madrid

A bola vai rolar neste sábado para Barcelona e Real Madrid, que disputam o primeiro 'Clásico' da temporada. O palco é o Camp Nou, que receberá do grande jogo do fim de semana a partir das 11h (horário de Brasília) e 15h (hora portuguesa).

Sem torcida nas arquibancadas, os times comandados por Ronald Koeman e Zinedine Zidane chegam à sétima rodada sem estar no topo da tabela do Campeonato Espanhol.

A equipe da capital tem uma partida atrasada, está na terceira posição e soma dez pontos; enquanto os catalães têm dois jogos atrasados, ocupam o nono lugar e acumulam sete pontos.

No time anfitrião, Gerard Piqué será alvo do foco após revelar pedido a Messi e disparar contra a diretoria. Ansu Fati é outro protagonista, mas por um bom motivo, já que chega vivendo grande momento. Coutinho, Griezmann e Messi deverão acompanhar a grande promessa do clube. Jordi Alba, recuperado de lesão muscular, é a grande possibilidade de 'reforço' para Koeman.

A provável escalação do Barcelona (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Frenkie de Jong; Griezmann, Coutinho, Ansu Fati; Leo Messi.

Os visitantes respiram aliviados com o retorno do capitão. Sergio Ramos se recuperou a tempo, foi incluído na lista de convocados e saiu de um time de desfalques que tem Hazard, Odegaard, Carvajal e Odriozola. O brasileiro Vinicius, incluído na convocação de Tite, chega em boa fase e faz o ataque da equipe de Zidane ao lado de Benzema.

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Fede Valverde, Casemiro, Toni Kroos, Modric; Karim Benzema e Vinicius Jr.