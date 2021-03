As prováveis escalações de Barcelona e Sevilla

O Barcelona de Ronald Koeman recebe o Sevilla de Julen Lopetegui nesta quarta-feira pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Rei. A bola vai rolar no Camp Nou a partir das 17h (horário de Brasília) / 20h (hora portuguesa).

As duas equipes se encontraram há apenas quatro dias no Campeonato Espanhol, em uma partida que terminou com vitória catalã por 2 a 0, fora de casa, com gols de Dembélé e Messi.

Koeman, que surpreendeu a todos com um 3-5-2, pode repetir a mesma equipe que conseguiu vencer no Ramón Sánchez-Pizjuán. A única novidade pode ser a entrada de Griezmann devido à lesão de Pedri, que já voltou a treinar apesar do problema físico sentido no fim de semana.

À frente de Ter Stegen, a linha defensiva seria formada por Mingueza, Piqué e Lenglet, com Jordi Alba e Dest mais avançados. No meio, Busquets e De Jong deverão estar acompanhados por Pedri ou Griezmann. No ataque, espera-se uma escalação com Messi e Dembélé.

Por sua vez, Lopetegui precisa manter a vantagem obtida na vitória por 2 a 0 na primeira partida - relembre como foi o jogo de ida no vídeo acima. O treinador basco pode realizar até quatro mudanças entre os titulares.

Uma novidade seria Rekik no lugar de Escudero. O resto deve estar no setor ofensivo. Suso, Ocampos e En-Nesyri formariam o tridente de ataque, com Rakitic, Joan Jordán e Fernando no meio de campo.

As prováveis escalações:

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Piqué Lenglet, Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba, Messi e Dembélé

Sevilla: Bono, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Rekik, Fernando, Jordán, Rakitic, Suso, En-Nesyri e Ocampos