A provável escalação do Benfica para enfrentar o Famalicão

O Benfica voltará a contar com Jorge Jesus no banco para receber o Famalicão no Estádio da Luz nessa segunda-feira. O jogo da 18ª rodada da Liga Portuguesa está marcado para as 19h (hora portuguesa).

O treinador poderá comandar seu grupo novamente após superar os problemas causados por infecção de Covid-19. Em relação ao empate contra o Vitória SC, Darwin Núñez pode substituir Cervi e ser a única mudança entre os titulares.

Lesionados, Jardel e André Almeida são prováveis desfalques das Águias. Luca Waldschmidt segue se recuperando de problema físico e não deve estar disponível.

Sem ganhar há quatro jogos, o Benfica tem 34 pontos conquistados em 17 partidas e ocupa o quatro lugar na tabela da Liga Portuguesa. O Sporting lidera com vantagem de onze pontos sobre o time de Jorge Jesus.

No primeiro turno, o confronto entre as duas equipas teve goleada do time de Lisboa por 5 a 1 na casa do Famalicão, que é o 17º colocado na tabela e soma 14 pontos.

A provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Everton Cebolinha, Weigl, Taarabt e Pizzi; Núñez (Cervi) e Seferovic.

LISTA DE CONVOCADOS