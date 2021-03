As prováveis escalações de Chelsea e Manchester United

O Chelsea recebe o Manchester United neste domingo pela 26ª rodada da Premier League. A bola rola no estádio Stamford Bridge a partir das 13h30 (horário de Brasília) / 16h30 (hora portuguesa). O primeiro duelo entre eles nesta edição do Campeonato Inglês foi realizado em outubro, valeu pela sexta rodada e teve empate em 0 a 0.

As duas equipes chegam ao reencontro vivendo situações semelhantes. Separadas por seis pontos, elas disputam as vagas para a Champions League. Os 'red devis' estão em segundo lugar e somam 49 pontos, vendo o Manchester City liderar com 13 pontos de vantagem. Os 'blues' estão em quinto e acumulam 43 pontos.

O time treinado por Solskjaer tem o melhor ataque da competição, com 53 gols marcados, mas a defesa é apenas a nona melhor, com 32 gols sofridos. Já o grupo de Thomas Tuchel tem o sexto melhor ataque, com 41 gols marcados, e a segunda melhor defesa, com 25 sofridos.

No Chelsea, o zagueiro brasileiro Thiago Silva é desfalque por lesão, enquanto Pogba e Mata também têm problemas físicos e são as ausências do Manchester United.

As prováveis escalações

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Reece James, Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso, Mount, Werner e Giroud

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Bruno Fernandes, Rashford, Daniel James e Martial